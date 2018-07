SÃO PAULO – Merecidamente, Os Simpsons é considerado uma das melhores atrações que a televisão já produziu. Com isso, criou-se um culto fanático em volta da série de animação, com fãs prontos para devorar qualquer item relacionado a ela.

Alguns desses fãs talvez precisarão de atendimento médico quando estrear Simpsons World, novo site que promete não apenas ter TUDO d’Os Simpsons, mas também trazer material inédito e ferramentas que permitirão a navegação e o cruzamento desse conteúdo de diversas formas. Um verdadeiro espetáculo de conteúdo possibilitado pelo big data (processamento de grandes quantidades de dados).

Os destaques incluem:

- Todos os 552 episódios da série que já foram televisionados, que podem ser vistos em qualquer ordem e a qualquer hora;

- Trechos dos episódios;

- Comentários do criador Matt Groening a respeito de cenas e componentes da série;

- Um recurso que mostra referências a filmes e cultura pop nos episódios;

- Roteiros completos da série, mostrados na tela simultaneamente com seus respectivos episódios;

- Um banco de dados de episódios;

- Um banco de dados que permite que usuários cruzem informações entre personagens e locações;

- A possibilidade de procurar episódios de acordo com temas, tópicos e personagens específicos;

Criado pela rede FXX, que detém os direitos de Os Simpsons para TV a cabo nos EUA, a estreia de Simpsons World está marcada para outubro.

A disponibilização do universo completo da série faz parte de uma tendência entre criadores de conteúdo da TV e cinema de oferecer experiências de imersão no mundo relacionado à obra que vão muito além do veículo original. Assim, uma série não se restringe à televisão, oferecendo uma fartura de material complementar em um site ou aplicativo. O livro The Art of Immersion, do jornalista Frank Rose, relata a evolução dessa tendência.

Quando os criadores originais não fornecem os extras, os próprios fãs tomam a iniciativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Guerra nas Estrelas, que inspirou a criação da Wookieepedia, enciclopédia colaborativa gerenciada pelos fãs da saga dirigida por George Lucas.

Coisa parecida aconteceu com os Simpsons, que até agora não contavam com uma fonte oficial de conteúdo complementar. Entre as criações dos fãs da série, estão os detalhados Simpsons Wikia e o The Simpsons Archive.