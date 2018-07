SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 4, seu novo presidente-executivo, Satya Nadella, até então diretor da área de computação em nuvem. Junto com o anúncio, veio também a confirmação do que já se especulava no mercado: Bill Gates, cofundador da empresa e primeiro CEO está de volta à Microsoft.

Em um vídeo de boas-vindas a Nadella, Gates afirmou que assumirá um novo cargo de “conselheiro de tecnologia” à pedido de Nadella. O motivo seria o foco da empresa em resgatar o caráter inovador do seu início. No mercado, porém, a volta de Gates é vista como uma forma do cofundador apoiar Nadella em sua fraqueza, que seria a falta de experiência para lidar com a venda de produtos ao consumidor final.

Tanto o vídeo gravado por Gates quanto uma carta escrita por Nadella aos funcionários da empresa deixam claro que a empresa quer aumentar os seus investimentos no mercado móvel tendo como foco a nuvem. A Microsoft tem sofrido pressões pelo declínio do mercado de computação pessoal. Com a nova gestão, a empresa dá sinais de que quer voltar a ter status de inovadora.

Gates diz que gastará mais tempo com as equipes de desenvolvimento e afirmou no vídeo que a mobilidade e a nuvem representam grandes oportunidades para a empresa. “Precisamos inovar e temos um passado que nos permite isso. A computação móvel é um desafio e há muitas oportunidades na nuvem. Podemos criar uma plataforma para conectar diferentes produtos na nuvem”, diz.

Os mais céticos temem o quão positiva será a influência de Gates, que passou os últimos seis anos distante da empresa e focado em filantropia. Além disso, ele teria como principal área de conhecimento a computação pessoal, justamente o oposto de onde a Microsoft quer investir agora. Uma das suspeitas levantadas no mercado, inclusive, é de que Gates esteve muito mais próximo do que se imaginava da Microsoft nos últimos anos, o que poderia explicar justamente muitos dos problemas que a empresa enfrenta hoje.

Na carta aos funcionários, Nadella fala em um mundo de aparelhos mais conectados, “várias descobertas por meio do big data e inteligência das máquinas”. Um mundo mais poderoso a partir de softwares. E a oportunidade que a Microsoft tem pela frente, segundo ele, é recomeçar do zero.