Arnd Wiegmann/Reuters Bill Gates também trabalha em parceria para entregar 2 bilhões de doses da vacina para todo o mundo até o final de 2021

Em mais uma ação no combate ao coronavírus com a sua instituição, Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou que vai doar US$ 150 milhões para instituições que trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. Por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, as vacinas serão destinadas à países considerados de baixa renda e pode fornecer até 100 milhões de doses.

Por enquanto, ainda não há nenhuma parceria da fundação com empresas que desenvolvem a vacina, mas AstraZeneca e da Novavax são candidatas para fazer parte do projeto, afirmou a Gavi, organização sem fins lucrativos parceira da instituição de Bill Gates.

Ao todo, a iniciativa espera contemplar 92 países de baixa renda, abaixando para US$ 3 o valor de cada dose produzida, em um trabalho em conjunto com a Serum Institute of India (SII). A parceria também trabalha para entregar 2 bilhões de doses da vacina para todo o mundo até o final de 2021.

“Os pesquisadores estão fazendo um bom progresso no desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes para COVID-19”, disse Gates. “Mas garantir que todos tenham acesso a eles, o mais rápido possível, exigirá uma tremenda capacidade de fabricação e uma rede de distribuição global'.