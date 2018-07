Fundador da Microsoft revela aspectos desconhecidos de sua personalidade aos membros do fórum

SÃO PAULO – Bill Gates gosta de viajar com os filhos para ver coisas interessantes como a Antártica e o Grande Colisor de Hádrons. Ele acha que o mundo seria melhor se todos os governos fossem racionais e provedores como os dos países nórdicos. E assumiu que foi bem representado no filme Os Piratas do Vale do Silício, que retrata o surgimento da Apple e da Microsoft.

—-

Gates revelou fatos de sua vida na segunda-feira, 11, quando participou de uma entrevista no fórum Reddit. Ele participou da seção “Ask me anything” (pergunte-me qualquer coisa), que funciona como uma entrevista ao vivo em que os membros do fórum fazem perguntas e comentam em tempo real as respostas dos entrevistados. No ano passado, em plena campanha, Barack Obama já havia participado do “AMA”.

Na entrevista, Gates revelou faces relativamente desconhecidas de sua personalidade. Um membro do fórum perguntou ao fundador da Microsoft o que poderia ser feito para melhorar o mundo – mas sem dinheiro. “Seria legal se todos os governos fossem racionais como os governo nórdicos, alcançando metas e fornecendo serviços amplamente”, escreveu.

FOTO: Herwig Prammer/REUTERS

Outro redditor lhe perguntou que tecnologia emergente poderia causar o mesmo impacto que o PC causou anos atrás. Gates aposta em robôs, telas penetrantes e a interação com a fala. Sobre computadores em si, o fundador da MS disse que usa um Surface Pro – e gostaria de programar mais.

“Eu escrevo algum C, C# e Basic. Estou surpreso como novas linguagens não progrediram em simplificar a programação”, escreveu, afirmando também que seria incrível se as crianças aprendessem programação na escola.

O fundador da MS e bilionário falou de seus projetos sociais na Fundação Bill & Melinda Gates e também revelou aspectos curiosos de sua personalidade. Sua banda favorita é Weezer, mas ele também gosta de U2.

Bill Gates costuma passear com os filhos para lugares “interessantes”. Ele viaja para conhecer usinas elétricas, pontos selvagens do planeta e lugares como o Grande Colisor de Hádrons, o acelerador de partículas que ocupa quilômetros no subterrâneo da fronteira entre França e Suíça.

Uma das perguntas que mais atiçou os redditors, porém, foi sobre o filme Piratas do Vale do Silício, que retrata os bastidores do início da Microsoft e aspectos controversos do início da carreira de Gates. “O retrato foi razoavelmente preciso”, respondeu ele sobre o filme. “Uau! Isso é algo muito humilde e auto-crítico de se dizer”, comentou um membro do fórum sobre a resposta.

A entrevista completa por ser acessada aqui (em inglês).