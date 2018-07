Cofundador da Microsft diz que está desenvolvendo um novo reator em conjunto com os chineses

‘A ideia é que o reator seja muito barato, muito seguro e gere pouco resíduo’. FOTO: Andy Wong/AP

PEQUIM – Bill Gates, cofundador da Microsoft, afirmou que está participando de discussões com o governo chinês para o desenvolvimento conjunto de um novo tipo de reator nuclear.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Durante seu discurso no Ministério de Ciência e Tecnologia da China o bilionário norte-americano disse: “A ideia é que (o reator) seja muito barato, muito seguro e gere pouco resíduo.”

Gates financia a empresa de Washington TerraPower, que está trabalhando em um reator nuclear que possa gerar energia apenar a partir do urânio não-enriquecido.

Ele afirma que a TerraPower já teve “discussões muito boas” com a Coorporação Nuclear Nacional do governo chinês.

O cofundador da Microsoft estima que investimento de cerca de US$ 1 bilhão nessa pesquisa nos próximos cinco anos.

/ AP