Organizada pelo site, brincadeira reuniu mais de 120 mil pessoas e é maior troca de presentes online da história

SÃO PAULO – Todo amigo-secreto parece sempre ser a mesma coisa, não é verdade? Não para a usuária NY1227 do Reddit, site que junta links, fotos, discussões e abstrações e que, neste dezembro, está organizando o maior amigo-secreto online da história, com mais de 120 mil participantes.

O sistema da brincadeira é muito simples: para participar, bastava se inscrever no site, com login e endereço de correio, e esperar pelo seu amigo secreto. Aí, era apenas necessário enviar a ele uma caixa com o presente.

Foi o que fez também Bill Gates, o amigo-secreto de NY1227, que enviou à garota uma caixa com um livro de viagens com dicas pessoais, uma vaca de pelúcia e uma doação em nome dela à Heifer International, que ajuda famílias pobres que querem plantar e garotas a irem à escola.

A caixa era singelamente assinada por “Bill”, e continha também uma foto de Bill Gates segurando a vaca de pelúcia e um cartão.

“Eu não acreditei. Todos os presentes, tudo… era de Bill GATES! Meu queixo ficou no chão”, disse a garota em um post no site, que hoje tem colaboradores em cerca de 120 países.