SÃO PAULO – Bill Gates está acostumado com o primeiro lugar. O fundador da empresa de software mais bem sucedida dos Estados Unidos foi o líder dentre os bilionários durante 15 anos. Nos últimos quatro, no entanto, o magnata mexicano Carlos Slim tomou seu posto, enquanto Gates se dedicava à filantropia. Mas este ano, o dono da Microsoft virou a mesa. Anunciou seu retorno ativo à companhia e voltou ao primeiro lugar, com US$ 76 bilhões, na lista anual de bilionários da revista Forbes, publicada nesta segunda, 3.

Com pouco menos de um terço da empresa nas mãos (Steve Ballmer, o 36º na lista, segue atrás com o segundo maior volume de ações sob seu poder), Gates anunciou em fevereiro que irá assumir o cargo de “conselheiro de tecnologia” a pedido do novo CEO Satya Nadella.

Gates diz que gastará mais tempo com as equipes de desenvolvimento e afirmou em um vídeo que a mobilidade e a nuvem representam grandes oportunidades para a empresa. “Precisamos inovar e temos um passado que nos permite isso.”

Além da Microsoft, ele e sua esposa continuam a tocar a fundação filantrópica Bill and Melinda Gates Foundation, que já teria repassado US$ 4 bilhões em doações por ano, focadas principalmente em ações de combate à miséria, fome e doenças infecciosas.

Bilionários

A lista deste ano está maior, contando com exatos 1.645 bilionários. Entre os novatos, estão executivos de países estreantes, como Lituânia, Argelia, Tanzânia e Uganda. Dos 268 novos nomes, 42 são mulheres bilionárias, um número recorde para a publicação, totalizando 172 na lista.

Do lado dos homens, o destaque vai para os criadores do WhatsApp, aplicativo de mensagens comprado recentemente por Mark Zuckerberg e o seu Facebook pela destoante quantia de US$ 19 bilhões. Como comparação, o Instagram foi comprado por eles por “apenas” US$ 1 bilhão – Kevin Systrom, CEO do app de fotos, não está na lista dos bilionários.

Linkedin, Twitter, Valve, Zynga, Groupon, além dos chineses Tencent, Alibaba e Baidu. Todos aparecem entre os ricões. Confira a lista com 30 bilionários do mundo da tecnologia: