A Microsoft anunciou hoje no Web 2.0 Summit, em São Francisco, que fechou acordos com o Facebook e o Twitter para acessar o conteúdo dos dois sites. Tweets e atualizações de status apareção agora nas buscas do Bing, o buscador da empresa.

No blog oficial do Bing, a companhia anunciou que terá uma área própria para a busca de tweets, na qual uma nuvem de tags mostrará os assuntos mais comentados no serviço.

LEIA TAMBÉM:

- Google anuncia parceria com o Twitter