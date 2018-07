O Bing vem crescendo, mas ainda parece impossível que desbanque o Google como principal site de buscas da internet. Mas nesta semana o sistema da Microsoft deu um passo de grande valor simbólico na tentativa de ocupar a liderança do setor. Pesquisa da Nielsen com dados coletados em agosto mostra que o Bing atingiu 13,9% das buscas nos Estados Unidos e assumiu o segundo lugar do mercado, desbancando o Yahoo, que agora conta 13,1%. O Google segue longe, com 65,1%.

O Yahoo vem perdendo de forma substancial sua participação neste setor. Em julho, tinha 14,6%. Ou seja, de um mês para o outro a queda foi de 8%. Do ano passado para cá, o Yahoo viu sua participação diminuir de 16% para 13,1%, enquanto que as buscas no Bing correspondiam a 10,7% do total e agora bateram em 13,9%.

Em julho de 2009, Yahoo e Microsoft fizeram uma parceria na qual as buscas no Yahoo começaram a ser feitas pelo sistema do Bing. Se somadas as buscas feitas em ambas as empresas o número chega a 26% e já passa a incomodar de alguma forma o soberano Google.