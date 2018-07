O buscador da Microsoft, o Bing, tem crescido no Brasil no último ano. De acordo dados do Hitwise/Serasa Experian divulgados na sexta, 11, o uso do Bing cresceu 3,4 pontos porcentuais em um ano em relação ao número de pesquisas realizadas na internet brasileira, somando 4,87% das buscas entre início de dezembro e o fim de fevereiro, um período de 12 semanas terminadas em 26 de fevereiro. Há um ano, o Bing era usado em apenas 1,47% das buscas.

O Bing, lançado pela Microsoft em maio de 2009, é o segundo buscador mais usado no Brasil depois do Google, que lidera com folga, respondendo por 90,96% das buscas realizadas no País durante o período. Há um ano, o Google tinha 91,8%.

Em comparação com as 12 semanas anteriores (encerradas em 4 de dezembro), o Bing respondia por 3,67% das buscas na internet brasileira e o Google, por 92,15%, de acordo com a empresa de pesquisas.

O Google também aparece nos segundo e terceiro lugares, com suas versões norte-americana google.com), com 2,09%, e portuguesa (google.pt), com 0,97%. Já o Yahoo ocupa um longínquo quinto lugar, com 0,58% das buscas realizadas no período, segundo os dados divulgados.

Dominância. Nos Estados Unidos, porém, o Google não tem uma liderança com a mesma folga que ocorre no Brasil. Lá, o Bing e o Yahoo (que utiliza o sistema de buscas do Bing) representavam 28,58% das buscas, também de acordo com números de fevereiro daa Hitwise/Experian, enquanto o Google ficava com 66,69%.

Entre janeiro e e fevereiro, o Bing ganhou 5 pontos percentuais, enquanto que o Google caiu dois pontos.

Recentemente, a Microsoft envolveu-se em uma trapalhada, quando o site Search Engine Land revelou que o Bing estava copiando os resultados do Google. A empresa recebeu até críticas diretas do Google.