Bing cresce nos EUA

O novo buscador da Microsoft, Bing, está dando sinais de crescimento nos Estados Unidos. No último mês, de acordo com a Comscore, o número de pesquisas feitas no site cresceu 7%, enquanto que o Google teve aumento de 1%.

23/09/2009 | 16h37

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo