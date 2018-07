Depois de apostar em redes sociais criando páginas para mostrar o que acontece no Twitter e no Facebook, o Bing agora inventou um site especial voltado para os últimos lançamentos na área do entretenimento. O bing.com/entertainment pretende reunir as novidades relacionadas à música, ao cinema, aos programas de TV e aos games.

A ideia do site, que está mais para um portal de informação do que para um buscador — a função original do serviço da Microsoft –, é que as pessoas passem “menos tempo buscando entretenimento e mais tempo fazendo as coisas que gostam”.

Na área de música, por exemplo, o site mostra quais são os álbuns “top” da semana, além das músicas e artistas mais tocados.

Os resultados das buscas também terão recursos especiais para quem procura por assuntos relacionados à música e games. Mais de 5 milhões de músicas poderão ser ouvidas parcialmente (30 segundos) pelas buscas do Bing, ao procurar por um artista. Os resultados também trarão as letras das canções.

Quem procura por games terá uma experiência parecida. Os resultados das buscas terão um link direto para jogar games causuais, normalmente feitos em Flash, pela internet. A página do Bing Entertainment ainda traz listas de games populares na internet, além de links para trailers de games, guias, códigos para trapacear.