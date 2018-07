A Apple está negociando com a Microsoft a possibilidade de se tornar o buscador padrão no iPhone, substituindo o Google, segundo notícia publicada no site da agência Bloomberg.As conversas entre as duas empresas ocorrem há semanas, de acordo com a Bloomberg, citando duas fontes próximas ao assunto. A notícia afirma que as negociações podem demorar para serem concluídas e ainda podem não levar a resultados.

O serviço de buscas online da Microsoft, o Bing, tenta ganhar participação de mercado do Google, líder no mercado de buscadores.

O Google e a Apple, que já foram considerados aliados na luta contra o domínio da Microsoft sobre o mercado de computadores, competem em diversos setores, incluindo sistemas operacionais e no crescente mercado de smartphones.

A Apple também busca encontrar formas de administrar anúncios para serem publicados em seus aparelhos móveis, em medida que concorreria diretamente com os negócios do Google no setor de publicidade, de acordo com a Bloomberg.

(Reuters)