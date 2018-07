O Techcrunch levantou uma questão neste fim de semana de que a Microsoft e a Apple estariam fazendo um acordo para definir o buscador da Microsoft, o Bing, como a ferramenta padrão de buscas na web no próximo iPhone, que deve ser apresentado no próximo dia 7.

O próprio site diz que fontes do Google dão como certos os rumores sobre a mudança do buscador padrão do iPhone, posição ocupada atualmente pelo Google. Mas tanto o Techcrunch quanto outros sites dizem que não está claro se a Apple vai retirar completamente o Google dos mecanismos de buscas que podem ser usados no iPhone.

A aliança entre Jobs e a Microsoft seria mais uma forma de combater a rápida entrada do Google como o principal concorrente do iPhone, com os telefones Android que utilizam os serviços online da empresa. A Apple moveu uma ação contra a HTC, fabricante do Nexus One, alegando quebra de patentes do iPhone no celular do Google. O buscador declarou publicamente que apoiava a HTC no processo.