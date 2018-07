O Bing é uma ameaça ao Google? Parece que ainda está longe disso. Mas o site de buscas da Microsoft vem crescendo com vigor. Uma análise feita pelo Compete, site que analisa o tráfego de toda a web, mostra que só no mês de setembro a alta no número de visitantes do Bing foi de 11,47% (no ano, chega a 108% — mas há de se levar em conta que o período é quase o mesmo tempo de existência da ferramenta).

Talvez o maior motivo de preocupação para o Google não seja o aumento de popularidade do Bing, mas sua própria queda de crescimento. O maior site de buscas da web teve uma queda de audiência de 1,25% de um ano para cá. De qualquer forma, ainda se mantém na liderança de com folga: teve mais de 146 milhões de visitantes únicos em setembro, contra 135 milhões de pessoas que acessaram o Yahoo, segundo colocado. Em terceiro vem o Facebook, com 130 milhões de visitantes.

