A Microsoft surpreendeu nesta terça-feira, 3, ao anunciar uma parceria com a Research In Motion (RIM) para tornar o Bing o buscador padrão e o principal serviço de mapas dos smartphones BlackBerry da RIM, esquentando ainda mais a briga com o Google para levar serviços online para os celulares.

O co-CEO da RIM, Mike Lazaridis (à esq.), e o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, anunciaram parceria nesta terça. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

Durante a apresentação de abertura da 10a. edição da conferência BlackBerry World, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, fez uma aparição supresa e se juntou ao co-CEO e fundador da RIM, Mike Lazaridis, para fazer o anúncio. O aplicativo de buscas do Bing será integrado ao sistema dos BlackBerrys e permitirá fazer buscas na web, incluindo buscas com reconhecimento de voz, e no próprio celular. Em uma curta demonstração do aplicativo do Bing durante o anúncio, a Microsoft afirmou que será possível também ver ofertas e promoções nos arredores do local onde o usuário está.

A estratégia é importante para a Microsoft e leva o seu serviço de buscas para os celulares. Assim, a empresa tem mais uma iniciativa para competir com o Google, cujos serviços de buscas, mapas, e-mail, mensagens instantâneas, etc. são usados nos celulares Android, cada vez mais populares. Nos Estados Unidos, o Google é o principal buscador e respondeu em março por 65,7% das 16,9 milhões de buscas feitas por internautas no país durante o mês passado. O Yahoo, que usa o mecanismo do Bing, tem 15,7% das buscas e o Bing, 13,9%. Os números são da ComScore.

Já para a RIM, o uso do Bing é uma aposta para agregar mais conteúdos e serviços online para os seus smartphones, que se tornaram populares em um era pré-iPhone, conquistando um mercado corporativo importante e levando mobilidade para executivos e profissionais que precisavam de um equipamento móvel. O anúncio desta terça, 3, é a segunda grande iniciativa da Microsoft neste ano. No início do ano, a fabricante de software e a Nokia anunciram que o sistema Windows Phone 7, da Micrososft, se tornaria a principal plataforma dos smartphones da Nokia até o fim de 2011.

A RIM é a quarta maior fabricante de smartphones do mundo, segundo o Gartner. Em 2010, a empresa vendeu 47,4 milhões de unidades dos seus BlackBerrys e sua plataforma em 16% dos 296,6 milhões de smartphones vendidos no ano passado. Apesar disso, a empresa enfrenta concorrência direta do iPhone e do Android, que tiveram grande crescimento em 2010 e no primeiro trimestre de 2011.Na quinta-feira, 28, a RIM reduziu a estimativa da sua receita nos primeiros três meses do ano e previu que venderia menos do que os 13,5 milhões estimados anteriormente.

Playbook. O tablet da RIM lançado há duas semanas nos Estados Unidos e no Canadá também foi destaque durante a apresentação de Lazaridis. O co-CEO afirmou que o game Angry Birds ganhará uma versão para o Playbook durante o verão no Hemisfério Norte. Angry Birds, produzido pela finlandesa Rovio, é um dos aplicativos mais baixados entre os usuários de iPhone e Android.

