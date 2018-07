Jobs durante a apresentação do iPad 2, em março deste ano. FOTO: Robert Galbraith / Reuters

A vida de Steve Jobs será lançada em livro já no começo de 2012, quando os norte-americanos poderão comprar a primeira biografia autorizada pelo fundador da Apple.

A obra iSteve: The Book of Jobs (O Livro de Jobs, em tradução livre) é assinada pelo ex-presidente da CNN Walter Issacson, de acordo com a editora Simon & Schuster.

Até hoje, Jobs, de 56 anos, não havia aceitado nenhuma das ofertas que recebeu para que relatassem sua vida, que sempre tratou com extremo zelo e realtou apenas alguns episódios. A Issacson, ao contrário, concedeu várias entrevistas desde 2009 e também permitiu que o autor completasse sua versão da história falando com membros de sua família e companheiros da Apple e da concorrência.

Segundo a editora, o resultado será uma obra sobre “um dos maiores inovadores de nossos tempos”, escrita pelo autor de biografias sobre Benjamin Franklin e Albert Einstein, que, como nos outros casos, contará “a história única de um gênio revolucionário”.

A vida de Jobs, cujo futuro à frente da Apple parece depender de seus problemas de saúde, fascinou durante anos milhões de pessoas tanto por suas notáveis realizações, quanto por suas origens humildes.

A vida de um gênio. Nascido em São Francisco, Califórnia, em 1955, filho de mãe solteira, foi adotado por uma parente da classe trabalhadora quando tinha uma semana de vida.

Em 1976, começou seus estudos universitários na Universidade de Reed (Portland, Oregon), mas os abandonou logo no primeiro semestre para fundar a Apple em uma garagem de Mountain View, junto com Steve Wozniak.

Nove anos depois, a companhia sofreu um colapso, esmagada pelos computadores com sistema operacional Windows, o que causou a saída de Jobs da Apple. O empresário fundou, então, a Next Computer, que nunca teve êxito comercial, mas consolidou as bases para a volta de Jobs à Apple, onde ficou encarregado do desenho dos Macs e, tempos depois, dos iPods.

Além disso, comprou e deu forma ao estúdio de animação de maior sucesso da atualidade, a Pixar, e, com isso, se tornou o maior acionista individual da Disney, quando a empresa comprou o estúdio de três dimensões em 2006.

Em 2004, Jobs se ausentou de suas funções à frente da Apple devido a um câncer no pâncreas e, em 2009, saiu novamente por causa de outro tumor. Esse histórico fez que muitos tremessem quando, no começo deste ano, o executivo ganhou outra licença médica sem especificar a causa.

No entanto, sua aparição surpresa, ainda que visivelmente magro, na apresentação do iPad 2 no início de março foi motivo para alívio dos acionistas da Apple, que custam a imaginar a empresa sem seu carismático fundador.

Em 2005, a aparição da biografia não autorizada iCon Steve Jobs: The Greatest Second Act in the History of Business, de Jeffrey S. Young e William L. Simon, provocou a ira da Apple, que eliminou de sua loja virtual todos os livros da editora que publicou a obra.

