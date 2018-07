No Paraguai, o Bispo Claudio Silvero disse que os aparelhos destroem famílias e são ‘malditos’

ASSUNÇÃO – Os celulares “são malditos e ferramentas do pecado” porque permitem acessar facilmente páginas de pornografia, disse nesta sexta-feira, 2, à AP o senhor Claudio Silvero, bispo da diocese de Encarnación no Paraguai.

O religioso confirmou sua crítica aos aparelhos celulares expressada durante a sua homilia na quarta-feira, na missa do santuário Caacupé, em Encarnación, a 400 km ao sul de Assunção.

Esses aparelhos telefônicos “são malditos e ferramentas de pecado que destroem as famílias porque com eles se acessam facilmente páginas de pornografia”, disse Silvero.

“Na igreja temos a informação de que 40% de nossas famílias cristãs estão destruídas em sua consciência pelo mal uso do celular e da internet”, afirmou.

Ele disse também que “muitos lares estão arruinados por culpa dos celulares porque com eles se pode manter relações inapropriadas, por exemplo, para o fortalecimento da família”. “É obrigação da igreja orientar e advertir os paroquianos sobre este aparelho.”

