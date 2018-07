Moeda virtual passou do patamar de US$ 1 mil pela primeira vez na história

SÃO PAULO – A moeda virtual Bitcoin já havia surpreendido a todos há duas semanas, quando passou do patamar dos US$ 400. Nesta terça-feira, 27, superou o valor de US$ 1 mil no principal site de câmbio, o Mt. Gox - chegando ao pico de US$ 1.073 -, e seguiu durante o dia alternando quedas e valorização (veja gráfico abaixo). A moeda é utilizada no mundo inteiro e pode ser trocada por euro, dólar, ienes ou reais. O Mercado Bitcoin, site utilizado para compra e venda de bitcoins no Brasil, cota um bitcoin em R$ 2.648 (há duas semanas batia ineditamente a marca de R$ 1 mil).

A criptomoeda, cujas transações são feitas por um sistema distribuído entre todos os seus usuários na web (não há uma entidade centralizadora como um governo ou um banco coordenando sua emissão), ganhou popularidade nas últimas semanas após forte adoção na China (onde o governo incentiva o uso da moeda), além da fala do presidente do banco central americano, Ben Bernanke, sinalizando positivamente para o Bitcoin ao dizer que a moeda era promissora e tinha chances de “aperfeiçoar o sistema de pagamentos”.

Além disso, o Senado americano tem se reunido para estudar possibilidades de regulamentação do sistema, o que, apesar do receio de alguns usuários, pode trazer benefícios ao garantir ao dono da moeda mais segurança e estabilidade.

Black Friday com Bitcoin

Apesar da volatilidade da moeda, causada principalmente pelos especuladores, há ainda quem faça comércio, simples e puro, usando o Bitcoin como moeda de troca. Para a Black Friday (nesta sexta, 29) mais de 250 lojas online estarão vendendo seus produtos e aceitando a criptomoeda em troca. Na lista de itens, há câmeras profissionais, smartphones, pirulitos de bacon e softwares.

Os interessados devem visitar a página BitcoinBlackFriday.com.