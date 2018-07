Moeda virtual ganha primeiro terminal eletrônico no Canadá, que permite fazer transações e trocá-lo por dinheiro físico

VANCOUVER – Um caixa eletrônico prata e azul, localizado em frente a um café da moda em Vancouver, no Canadá, pode estar dando início a uma nova era da moeda virtual Bitcoin, oferecendo uma forma instantânea de trocar bits por dinheiro em nota.

O valor de um BTC (sigla da moeda) subiu de US$ 13 em janeiro para US$ 266 em abril conforme mais empresas e consumidores passaram a usar a moeda para comprar e vender online. Alguns investidores tratam os bitcoins como ouro, e os usam para se proteger de flutuações e especualndo sobre o seu crescimento.

Sistema de reconhecimento do usuário. FOTO: Reprodução

O caixa, que se parece como um caixa eletrônico comum com sensor de digitais e código de barras, começou a operar na terça-feira, 29, e ao meio-dia várias pessoas formavam uma fila para trocar bitcoins por dinheiro vivo, ou para depositar moeda comum e gerar mais bitcoins.

“É simples como ir até uma máquina, escanear sua palma da mão, inserir algum dinheiro e compra bitcoin”, disse Jordan Kelley, CEO da Robocoin, empresa baseada em Las Vegas que fabricou os caixas. “É um processo que dura dois minutos. Para qualquer câmbio feito online, leva-se ao menos dois dias.”

Os BTC, atualmente cotados em US$ 210 cada, podem ser transferidos sem a necessidade de passar por bancos ou intermediários, o que isenta o usuário de taxas. Pode-se comprar produtos e serviços online ou em uma variedade de lojas físicas, inclusive o café Waves, onde o terminal está baseado.

O sensor de digital dos caixas eletrônicas servem para o usuário confirmar sua identidade, que pode transferir até US$ 1 mil por dia, uma medida para se evitar lavagem de dinheiro ou fraudes.

O Bitcoiniacs, operador local dos terminais, vai lançar outros quatro caixas no Canadá até dezembro. O fabricante Robocoin diz que o Canadá é o lugar ideal para os lançamentos por ter um bom número de usuários e menos restrições do que os EUA, onde as transações em BTC são monitoradas. “Até o fim de 2014, estaremos no mundo todo, inclusive nos EUA”, disse o porta-voz. No Canadá, o bitcoin não é reconhecido como uma moeda, o que implica que não há regulação sobre suas operações.

O Bitcoin foi lançado em 2008 e suas transações acontecem pela internet de foram criptografada. O sistema não é financiado por nenhuma empresa ou governo em específico, mas a produção de novas moedas possuem rígido controle, imitando o sistema de bancos centrais.

No Waves, o morador de Vancouver Chung Cheong usa bitcoin para pagar por seu chá e fica feliz em imaginar o futuro da moeda digital. “É falado que estamos no estágio do e-mail em 1992″, disse. “É arriscado? Sem dúvida. Mas olhe como a internet e o e-mail mudou o mundo.”

/REUTERS