BENGALURU – A Bitstamp, uma das maiores plataformas de troca da moeda digital bitcoin, disse que suspendeu temporariamente o serviço após “algumas” de suas “carteiras operacionais terem sido comprometidas” no domingo, resultando na perda de cerca de 19 mil bitcoins – o equivalente a US$ 5,1 milhões.

A perda representa “uma pequena fração” de sua reserva total de bitcoins e a maioria foi mantida em sistemas seguros offline de armazenamento, segundo informação publicada pela Bitstamp em seu site nesta terça-feira.

A empresa baseada na Eslovênia não deu mais detalhes sobre a falha de segurança.

A Bitstamp disse nesta terça-feira, 6, que notificou todos os clientes após se tornar ciente da ocorrência, solicitando que eles não fizessem quaisquer depósitos em endereços para depósitos de bitcoins previamente emitidos.

Pelo Twitter, o CEO Nejc Kodric pediu “sinceras desculpas a todos os afetados” pela “suspensão temporária” do serviço.

My sincerest apologies to those who are affected by our service being temporary suspended. Details: http://t.co/SzgFNa1NEM

— Nejc Kodric (@nejc_kodric) 5 janeiro 2015