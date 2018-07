SÃO PAULO – Além de oferecer o software mais popular para download de torrents (arquivos quebrados em pedaços e trocados diretamente entre usuários), a BitTorrent resolveu ajudar as pessoas a trocar mensagens mantendo-as fora do alcance da Agência de Segurança Nacional (NSA) – ou de qualquer pessoa.

A empresa, baseada em São Francisco, desenvolveu um programa de chat para web e mobile com encriptação. Isso significa que as mensagens são enviadas em forma de códigos que só serão “traduzidos” pela caixa do receptor.

O sistema será baseado em chave pública e garantirá que ninguém precise se identificar para se comunicar.

O BitTorrent Chat ainda passa por testes, mas quem quiser testar deve entrar na lista de espera labs.bittorrent.com).

A empresa argumenta que serviços de chat populares como Gtalk, Skype ou Facebook estão vulneráveis. A rede do BitTorrent será descentralizada, gerida pelos usuários.