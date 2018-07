Amazon Rindo à toa. Além da Amazon, Bezos também é dono do jornal norte-americano The Washington Post

Presidente executivo e fundador da Amazon, Jeff Bezos não para de bater marcas impressionantes: depois de superar Bill Gates como o homem mais rico do mundo, a fortuna do empresário superou a marca de US$ 100 bilhões na última sexta-feira, 24.

Segundo o placar dos bilionários da revista Forbes, Bezos tem hoje US$ 100,9 bilhões, depois que as ações da Amazon subiram com o bom desempenho da empresa na Black Friday e na Cyber Monday, datas tradicionais do varejo e do comércio de eletrônicos nos Estados Unidos.

Não é a primeira vez que alguém chega à marca de US$ 100 bilhões. Dono da segunda maior fortuna do mundo, com US$ 89,5 bilhões, Bill Gates chegou na marca de US$ 100 bilhões em julho de 1999 – atualizado pela inflação nos EUA nos últimos anos, Gates teria hoje US$ 148 bilhões, caso não houvesse doado boa parte de sua fortuna para a filantropia.

Aos 53 anos, Bezos é também o dono do jornal norte-americano Washington Post e o fundador da companhia aeroespacial Blue Origin. Segundo o placar da Forbes, ele é seguido de perto por Bill Gates, Warren Buffett (cuja fortuna soma US$ 78,9 bilhões) e Amancio Ortega, da Zara, com US$ 76,5 bilhões.

No top 10, há ainda três nomes do mundo da tecnologia: Mark Zuckerberg, em 5º (US$ 73,8 bilhões), Larry Ellison, da Oracle, em 8º (US$ 59,8 bilhões), e Larry Page, do Google, em 9º (US$ 49,2 bilhões).