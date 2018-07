Segundo dados da consultoria E-bit, as vendas do e-commerce da última sexta-feira movimentaram R$ 770 milhões

SÃO PAULO – As vendas no comércio eletrônico brasileiro somaram R$ 770 milhões durante a edição 2013 da Black Friday, avanço de 217% em relação ao ano passado, segundo dados da E-bit, empresa especializada em informações sobre comércio eletrônico.

O resultado superou a expectativa da E-bit, de vendas de R$ 390 milhões, segundo comunicado desta segunda-feira.

Na última sexta-feira, foram feitos 1,95 milhão de pedidos pela Internet no país, dado cinco vezes maior que um dia comum. O tíquete médio das compras ficou em 396 reais, com as maiores vendas concentradas nos setores de telefonia/celulares, eletrodomésticos, moda e acessórios, informática e eletrônicos.

