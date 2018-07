BARCELONA – A BlackBerry revelou na Mobile World Congress o Z3, um novo e mais barato smartphone nesta terça-feira, 25. Sua intenção é reconquistar usuários nos mercados emergentes que estão optando por aparelhos com o sistema operacional Android, do Google.

O dispositivo está sendo fabricado sob um acordo de parceria com a FIH Mobile, a unidade listada em Hong Kong da gigante taiuanesa de eletrônicos Foxconn.

O aparelho, de codinome Jakarta, será lançado em abril primeiro na Indonésia por menos de US$ 200, disse John Chen, novo presidente-executivo da BlackBerry, que assumiu as rédeas da companhia no fim do ano passado.

A página do aparelho no site da empresa adianta que ele terá tela de 5 polegadas, rádio FM e sistema operacional BlackBerry 10.