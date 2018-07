A companhia canadense Research in Motion (RIM), responsável pelo smartphone executivo Blackberry, afirmou nesta segunda-feira, 10, que irá barrar o acesso à material pornográfico nos aparelhos que chegam até a Indonésia. O país ameaçou restringir o acesso à internet dos celulares da RIM, que afirmou que solucionará o caso “o mais rápido possível”.

—-

Os sócios da empresa se reuniram e decidiram por acatar a decisão do governo da Indonésia depois que o ministro de Tecnologia do país, Tifatul Sembiring, afirmou que a companhia teria apenas duas semanas para resolver a questão. Se não conseguisse, seria expulsa do país.

A RIM afirmou que ”continua sendo uma prioridade implementar soluções técnicas satisfatórias o mais rápido possível”, talvez para não fazer do problema na Indonésia uma questão trabalhosa como a que viveu na Índia tempos atrás. Mais de 2 milhões de pessoas são usuários do BlackBerry na Indonésia, enquanto outros 240 milhões de habitantes são vistos como um mercado em potencial.