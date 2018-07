Dados apontam aumento de celulares Android e da distância entre RIM e Apple, dona da segunda posição há quatro meses

SÃO PAULO – A Research in Motion (RIM), fabricante dos celulares BlackBerry, continua a perder clientes nos Estados Unidos, enquanto Apple (iOS) e, principalmente, o Google (Android) ganham cada vez mais adeptos de suas plataformas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo dados trimestrais divulgados pela ComScore, o sistema operacional Android teve um crescimento de 5,4% no market share dos Estados Unidos em três meses, mantendo assim a primeira posição com uma fatia de 40%. Em segundo segue a Apple, com 26,6% do mercado de smartphones (alta de 1,1%), e em terceiro a RIM (23,4%), exibindo uma queda de 3,7%. Em quarto e quinto lugar estão Microsoft (5,8% e queda de 1,7%) e Symbian (2% e queda de 0,3%).

Reprodução do balanço divulgado hoje referente ao período de março e junho

A fabricante dos BlackBerry era a líder deste mesmo ranking até dezembro de 2010, quando detinha 31,6% do mercado. Em janeiro troca com o Google, então o segundo colocado. Em abril, a Apple bate a RIM e toma sua posição alcançando 26% contra 25,7% da RIM.

Entre abril e junho, a diferença entre Apple e RIM só aumentou: saindo de 0,3 pontos percentuais, indo para 1,9 e chegando a 3,2 no último mês.

Em junho, a canadense Research in Motion divulga seu balanço trimestral ruim e assusta investidores. Desde então, suas ações seguem perdendo valor e a empresa pena para emplacar lançamentos.

Para ver dados referentes aos meses anteriores, clique aqui.

—-

Leia mais:

• RIM demitirá 2 mil funcionários

• RIM vai mal e perde investidores