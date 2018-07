Interrupção do serviço na semana passada durou dias e afetou milhões de pessoas

LONDRES/HELSINQUE – A canadense Research In Motion (RIM) irá oferecer aplicativos gratuitamente, avaliados em mais de 100 dólares, para apaziguar clientes do BlackBerry frustrados pela interrupção do serviço na semana passada que durou dias e afetou milhões de pessoas.

A RIM informou que a lista de aplicativos estará disponível para download no BlackBerry App World por quatro semanas, a partir de 19 de outubro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os clientes corporativos também receberão um mês de suporte técnico gratuito como um pedido de desculpas pela interrupção.

A oferta, para compensar uma falha no sistema que deixou milhares de usuários do Blackberry nos cinco continentes sem e-mail, mensagens instantâneas e navegação, poderá custar caro para a RIM, que terá de avaliar quantos clientes irão ver a decisão como uma resposta aceitável.

Analistas disseram que a companhia enfrenta um problema mais amplo de danos à sua reputação e perda de clientes corporativos que já não acham que podem contar com o dispositivo.

“Nós trabalhamos duro para ganhar a confiança (dos clientes) nos últimos 12 anos e estamos empenhados em oferecer o alto padrão de confiabilidade que eles esperam”, disse o vice-presidente executivo da RIM, Mike Lazaridis, em comunicado.

“Estamos tomando medidas imediatas e agressivas para ajudar a impedir que algo como isso aconteça novamente.”

/ Kate Holton e Tarmo Virki (Reuters)