Empresa demonstrou prejuízo líquido de US$ 4,4 bilhões no período encerrado em 30 de novembro

TORONTO – A fabricante de smartphones BlackBerry divulgou enormes prejuízos trimestrais nesta sexta-feira devido a uma baixa contábil em estoques e encargos decorrentes da depreciação de ativos, levando suas ações a uma forte queda.

Nas negociações pré-mercado nesta manhã, os papéis da companhia operavam em baixa de 6,2% , a US$ 5,86 cada.

A empresa, que abandonou uma tentativa de vender suas operações no mês passado, divulgou prejuízo líquido de US$ 4,4 bilhões, ou de US$ 8,37 por ação, no terceiro trimestre encerrado em 30 de novembro, ante lucro líquido de US$ 9 milhões, ou US$ 0,02 por papel, um ano antes.

Excluindo itens não recorrentes, a empresa divulgou prejuízo de US$ 354 milhões, ou perda de 0,67 dólar por ação.

A receita caiu para US$ 1,19 bilhão, ante US$ 2,73 bilhões, com uma maior incerteza sobre o futuro da companhia acarretando deterioração nas vendas.

A empresa disse que acertou uma parceria de cinco anos com a Foxconn para desenvolver e fabricar um celular para a Indonésia e também para outros mercados em rápida expansão.

/ REUTERS