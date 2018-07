Empresa anuncia que vai voltar às raízes e quer focar em soluções móveis para empresas

TORONTO, 2 Dez (Reuters) – A BlackBerry está “muito viva, obrigado”, disse o presidente interino da companhia, John Chen, em uma carta aberta nesta segunda-feira, na qual a fabricante de smartphones se comprometeu com uma reestruturação com foco no mercado empresarial.

Chen assumiu a empresa um mês atrás, depois que a BlackBerry abandonou seus planos de venda.

“Nossa placa de ‘vende-se’ foi retirada e estamos aqui para ficar”, ele escreveu em uma carta endereçada a clientes e parceiros empresariais. A empresa mostrou a carta à Reuters.

“Resumidamente, reportagens sobre a nossa morte são muito exageradas.”

A BlackBerry sofreu uma perda drástica de participação de mercado para os aparelhos da Apple e para os equipados com o software Android, do Google.

“Sabemos que os aparelhos da BlackBerry não são para todos. E tudo bem”, ele disse. “Vamos voltar às nossas raízes, entregando soluções móveis para empresas”, afirmou Chen.

