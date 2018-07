Em reunião de acionistas, presidente-executivo Thorsten Heins diz que empresa está no caminho para recuperação

‘BlackBerry perseguirá cada oportunidade para criar valor para seus acionistas’, disse Thorsten Heins. Foto: Jon Blacker/Reuters

WATERLOO – A BlackBerry está no caminho certo da recuperação, apesar da estreia decepcionante da nova linha de smartphones, disse seu presidente nesta terça-feira, 9, frisando que a companhia está aberta a opções que criem valor para seus investidores.

“A BlackBerry perseguirá cada oportunidade para criar valor para seus acionistas”, disse o presidente-executivo Thorsten Heins a investidores em uma reunião anual.

Ele fez a consideração ao ser questionado se a companhia poderia considerar licenciamentos.

Há menos de duas semanas, a BlackBerry divulgou os resultados e vendas de sua nova linha de telefones BlackBerry 10, que ficou abaixo das expectativas de analistas no trimestre encerrado em 1o de junho.

Os resultados mostraram pouca evidência de que a companhia pode ganhar rapidamente participação de mercado do iPhone, da Apple, dos dispositivos Galaxy, da Samsung e de outros telefones equipados com o sistema operacional Android, do Google.

“Eu não ficaria surpreso se em dois trimestres houver um anúncio definitivo em relação a outras opções que a empresa poder estar considerando, colocando-se à venda ou alguma outra opção”, disse John Goldsmith, vice-chefe renda variável da Montrusco Bolton Investments.

