Na tentativa de reverter a escassez de apps em seu sistema operacional, empresa cria concurso para que desenvolvedores criem aplicativos a partir de problemas apontados por usuários

SÃO PAULO – A BlackBerry, em parceria com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R), lançou no Brasil o “Built for BlackBerry Brazil Challenge 2013”, desafio para desenvolvedores criarem aplicativos exclusivos para o sistema operacional BlackBerry 10 a partir de problemas apontados pelos usuários.

—-

Uma lista de problemas está disponível no site do desafio. O desenvolvedor pode escolher qual deles quer solucionar e desenvolver um aplicativo com esse objetivo. Ao final do concurso, o app que melhor resolver o problema ganha o selo “Built for BlackBerry” e o desenvolvedor é premiado com R$ 4 mil. Se a solução for feita em equipe, o grupo ganha R$ 10 mil para usar da forma que preferir. Já quem cadastrou o problema também será premiado com o valor de R$ 1 mil e mais aparelhos BlackBerry Z10 e BlackBerry PlayBook.

As categorias da premiação são “Melhor App for Blackberry em Cascades”, “Melhor App Built for Blackberry em HTML5”, “Melhor App Built for Blackberry em Adobe AIR” e “Dev Group que mais desenvolveu Apps para o desafio”.

As inscrições vão até o dia 31 de julho e podem ser feitas no site do Built for BlackBerry Brazil Challenge 2013.

Com vendas abaixo das expectativas, a Blackberry tem sofrido dificuldades para se colocar no mercado como uma terceira via alternativa ao iPhone e celulares com o sistema Android, entre outros motivos, pela escassez de aplicativos. O sistema operacional Blackberry 10 tem sido a aposta da empresa para tentar reverter esse cenário. Segundo levantamento mundial recente da IDC, a plataforma hoje está em quarto lugar, tendo sido ultrapassada pelo sistema Windows Phone.

Tendo aplicativos exclusivos em seu portfólio, a Blackberry almeja recuperar uma parte do mercado dos smartphones e atingir o público dos países onde o desafio é realizado com soluções desenvolvidas localmente.

—-

