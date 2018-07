Aplicativo de mensagens instantâneas foi um dos sucessos da empresa; versão para iOS também foi anunciada

SÃO PAULO – A BlackBerry lançou uma versão beta do seu aplicativo de mensagens instantâneas BBM para Android. Segundo o site BlackBerry OS, emails convidando para o teste foram recebidos por algumas pessoas.

Segundo o texto do email (veja na imagem acima), a versão beta do aplicativo é compatível com qualquer smartphone com a plataforma Android na versão 4.0 em diante. Para participar do teste, além de ter recebido o email de convite, é preciso se inscrever na Beta Zone da Blackberry.

Conforme a previsão oficial, o lançamento para o público em geral deve acontecer até o fim do verão norte-americano (fim de agosto). O BBM foi um dos produtos de maior sucesso da BlackBerry.

A empresa também havia prometido o BBM para o sistema iOS, mas por enquanto não há novidade nesse sentido.