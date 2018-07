Empresa anuncia carta de intenção para ser vendida para consórcio canadense

NOVA YORK – A BlackBerry anunciou hoje que assinou uma carta de intenção para ser comprada por US$ 9 por ação, numa operação que avalia a empresa em US$ 4,7 bilhões. A oferta foi feita por um consórcio liderado pela Fairfax Financial, que detém cerca de 10% das ações da Blackberry. O grupo pretende comprar todas as ações que a Fairfax ainda não possui na Blackberry.

Antes do anúncio do acordo, os negócios com ações da Blackberry foram interrompidos em Nova York. No

momento da interrupção, ainda em vigor, o papel do fabricante de smartphones caía 5,6%, a US$ 8,23. Fonte:

Dow Jones Newswires.

Dois dias depois lançar seu novo smartphone topo de linha, o Z30, a empresa confirmou na sexta-feira a demissão de 4,5 mil funcionários. Além disso, anunciou que a prévia do resultado do segundo trimestre revelou prejuízo operacional líquido de US$ 995 milhões.

Jatinho

Na segunda-feira, 22, o The Wall Street Journal publicou que, em julho, a empresa comprou um jato Bombardier Global Express, fabricado em 2006, alargando sua frota de aviões. O jornal estima que a companhia tenha pago cerca de US$ 25 milhões pelo avião, que tem autonomia para viajar de Nova York a Tóquio.

Entretanto, devido à recente crise pelo qual a empresa passa, Adam Emery, porta-voz da BlackBerry, anunciou que a empresa venderia não só o jato da Bombardier como também seus outros aviões.

/ Dow Jones, com Redação Link