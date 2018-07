Balanço do último trimestre da companhia mostra fortes perdas; empresa deve ser adquirida por consórcio canadense

TORONTO – A companhia, que já tinha feito alerta sobre perdas em 20 de setembro, disse que o prejuízo líquido no segundo trimestre encerrado em 31 de agosto foi de US$ 965 milhões, ou 1,84 dólar por ação, com a receita caindo 45% ante um ano antes, para 1,6 bilhão de dólares.

O prejuízo incluiu um encargo antes de juros de cerca de US$ 934 milhões, num impacto contábil advindo de inventários e compromissos de fornecimento relacionados ao novo smartphone Z10.

A BlackBerry afirmou que não vai realizar a tradicional conferência com investidores após a divulgação dos resultados depois de ter assinado na segunda-feira acordo preliminar para ser adquirida pela Fairfax Financial, sua maior acionista.

A acentuada queda na receita da companhia e o acúmulo de prejuízos têm revivido temores de que a BlackBerry, outrora pioneira no segmento de smartphones, poderá enfrentar um colapso. A companhia planeja cortar 4.500 empregos, ou mais de um terço da sua força de trabalho.

“Estamos muito decepcionados com nossos resultados operacionais e financeiros neste trimestre e anunciamos uma série de mudanças para enfrentarmos o ambiente competitivo de hardware e nossa estrutura de custos”, afirmou o presidente-executivo da empresa, Thorsten Heins, no balanço.

A BlackBerry anunciou que vendeu 5,9 milhões de telefones no trimestre, a maioria de modelos antigos, mas reconheceu uma receita de apenas 3,7 milhões de unidades, dado que muitas vendas já haviam sido lançadas. Em contraste, a Apple afirmou ter vendido 9 milhões de seus novos iPhones 5c e 5s nos três dias após o lançamento dos modelos.

/ REUTERS