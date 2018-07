A Research In Motion pode aproveitar uma conferência na próxima semana — a Devcon 2010, em São Francisco — para anunciar o lançamento de um tablet concorrente do iPad, da Apple, e o Kindle, da Amazon, publicou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, 22.

A entrada da fabricante do BlackBerry no mercado de tablets este ano é amplamente aguardada, com um produto chamado BlackPad. Recentemente, a RIM solicitou registro do domínio www.blackpad.com, aumentando as especulações sobre o produto.

Citando pessoas próximas ao assunto, o jornal informou que o aparelho terá tela de 7 polegadas sensível a toque, uma ou duas câmeras e conexão banda larga e bluetooth. O tablet só poderá se conectar a redes de celulares por meio de aparelhos BlackBerry.

A RIM utilizará um sistema operacional inédito, desenvolvido pela QNX Software Systems, adquirida pela companhia no início deste ano, segundo a publicação.

O sistema aberto da QNX é utilizado em diversos setores como automotivo, industrial, telecomunicações, médico, de defesa e aeroespacial.

O tablet da RIM está sendo produzido pela taiwanesa Quanta Computer e utilizará chips da norte-americana Marvell Technology Group, ainda conforme o jornal.

Outro jornal, o Globe and Mail também afirmou hoje que RIM estaria se preparando para o lançamento dos tablets na próxima semana. O aparelho teria duas versões, uma com 7 polegadas e outra com 10 polegadas, para competir com o iPad que tem 11 polegadas. O tamanho do BlackPad seria igual ao do tablet Galaxy Tab, da Samsung, que chega ao mercado nos próximos meses.

Uma porta-voz da RIM se recusou a comentar o assunto.

