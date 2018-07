Usuários do smartphone enfrentam dificuldades pelo 2º dia consecutivo

LONDRES/TORONTO – Usuários do smartphone BlackBerry na Europa, Oriente Médio, África e alguns países da América do Sul, entre eles o Brasil, enfrentavam problemas em seus aparelhos pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira, 11, poucas horas após a Research In Motion, fabricante do dispositivo, afirmar ter consertado o defeito.

Operadores de rede e usuários afirmaram mais cedo no dia, via Twitter, que os serviços de e-mail e o BlackBerry Messenger não estavam funcionando desde as 8 horas (horário de Brasília). Correspondentes da Reuters também registraram problemas em seus serviços de e-mail.

A operadora T-Mobile disse em seu website que os problemas ocorreram por conta de uma falha na rede do BlackBerry que abrangeu a Europa. “A RIM se desculpou pela interrupção e disse que está trabalhando para reestabelecer as operações normais,” informou a operadora.

Antes, a RIM havia dito ter reestabelecido os serviços do BlackBerry na região, cerca de 20 horas após usuários da Europa, Oriente Médio, África e Índia terem registrado primeiramente problemas com e-mail e com o serviço de mensagens instantâneas BlackBerry Messenger.

“Ontem (segunda-feira), alguns clientes do BlackBerry na Europa, Oriente Médio e África tiveram atrasos com os serviços do aparelho. A questão foi resolvida e os serviços estão operando normalmente”, disse a RIM em comunicado. “Pedimos desculpas aos clientes que foram impactados por qualquer inconveniência.” A RIM não estava imediatamente disponível para comentários adicionais.

/Georgina Prodhan, Paul Sandle e Redação Toronto (Reuters)