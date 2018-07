CEO John Chen apresenta o Z3 em conferência em Jacarta. FOTO: Reuters CEO John Chen apresenta o Z3 em conferência em Jacarta. FOTO: Reuters

TORONTO - A BlackBerry fechou um acordo de licenciamento com a Amazon.com que permitirá que a fabricante canadense de smartphones ofereça cerca de 240 mil aplicativos Android nos aparelhos BlackBerry 10 a partir da loja de aplicativos da Amazon.

A disponibilização ocorrerá a partir do outono do hemisfério norte (que começa no fim de setembro), quando a empresa lança o sistema operacional BlackBerry 10.3. O movimento permitirá que a BlackBerry adicione uma vasta gama de aplicativos focados no consumidor aos seus dispositivos, se concentrando no desenvolvimento de aplicativos corporativos e de produtividade, afirmou a empresa em um comunicado.

Os clientes que usam dispositivos BlackBerry com o sistema operacional 10 serão capazes de acessar aplicativos Android populares, como os do Groupon, Netflix e Pinterest.

O movimento é o mais recente da pioneira empresa em smartphones, conforme ela busca ajustar seu foco numa tentativa de se reinventar sob o comando do novo presidente-executivo, John Chen, diante da perda de terreno de seus celulares para aparelhos da Apple e Samsung.

“Tornar a Amazon Appstore disponível nos dispositivos BlackBerry 10 vai ajudar a BlackBerry a continuar atendendo duas necessidades essenciais: maior disponibilidade de aplicativos para nossos usuários de smartphones e soluções de produtividade aprimoradas para as empresas”, disse Chen no comunicado.

/ REUTERS