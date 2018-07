Modelo vai subatituir o Z3. FOTO: Reuters Modelo vai subatituir o Z3. FOTO: Reuters

BARCELONA/TORONTO – A BlackBerry resolveu dar uma nova chance aos telefones com tela sensível ao toque e deixar de lado o teclado físico que tornou seus aparelhos famosos no seu novo smartphone, batizado de BlackBerry Leap, anunciado nesta terça-feira 3, como substituto do aparelho Z3 lançado há um ano.

O movimento busca atrair compradores em certos mercados emergentes onde a BlackBerry ainda tem uma base grande de clientes.

A empresa canadense disse que o telefone, revelado no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, inicialmente chegará às lojas nos Estados Unidos e nos mercados europeus em torno de abril e terá um preço de cerca de US$ 275. O modelo tem bateria com 25 horas de duração, câmera de 8 megapixels na parte traseira e 2 megapixels na dianteira.

A companhia também informou que planeja lançar mais dois modelos ao longo dos próximos meses, ambos com teclado.

Um deles será um smartphone topo de linha que a Blackberry anunciou como “um display sensível ao toque e com tela curva”, com um teclado por trás de uma parte deslizante. Isso pode fazer referência ao tipo de tela curva que foi destaque no mais recente smartphone Galaxy, da Samsung.

A BlackBerry, cujos aparelhos outrora eram objeto de desejo para executivos e funcionários do governo por causa de seu pioneiro serviço de e-mail seguro, tem perdido mercado para a Apple, com o iPhone, e para rivais que executam o software Android, do Google.

Em uma tentativa de se manter relevante, a empresa tem dado foco no último ano ao seu negócio de software e a seus principais pontos fortes, como a segurança de dados. No entanto, a empresa ressaltou que continua comprometida com seu negócio de dispositivos.

/ REUTERS