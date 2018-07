SÃO PAULO – A BitTorrent lançou nesta quarta, 30, um serviço de troca de mensagens de texto e voz entre usuários sem a necessidade de um servidor, como é usual em caso de aplicações que guardam os dados trafegados. Chamado anteriormente de BitTorrent Chat, o Bleep ainda está em fases de testes (“pré-alfa”, segundo o site), disponível apenas para candidatos selecionados de uma lista de espera.

A empresa havia mencionado, sobre o antigo BitTorrent Chat, que o serviço seria construído sobre encriptação. O recente anúncio não fez nenhuma menção sobre o modo de proteção do conteúdo das mensagens, mas apenas que o Bleep estará baseado em “princípios” da sua tecnologia. A aposta deve estar no fato de a troca de conversas não depender de um servidor mediador, o que é entendido como um fator importante para a segurança e privacidade.

O Bleep, mais um dentre os vários serviços que usam a privacidade como principal atrativo em um mundo pós-Snowden, começa compatível apenas para PC (Windows 7 e 8), mas avisa que chegará ainda para demais plataformas – deduzimos que as móveis, como iOS e Android, entre elas. Os usuários podem criar suas contas com e-mail, o número do celular ou de forma anônima (sem nenhuma informação que o identifique listada). Os selecionados para teste poderão convidar amigos a partir de uma lista de endereço – do Google, por exemplo –, mas as contas por ora serão únicas, inclusive em termos de plataformas (ou seja, sua conta só funcionará em um único computador ou dispositivo).

"Essa é a nossa chance de construírmos uma ferramenta divertida e eficiente para uma ampla gama de usabilidades", diz o post no blog da BitTorrent. "De jornalistas que buscam proteger suas fontes, a amigos que queiram conversar livres de bisbilhoteiros", disse, sem mencionar os casos de monitoramento em massa de agências de segurança e inteligência americana e britânica.

BitTorrent é uma empresa fundada em 2004 em San Francisco, na California, responsável pelo desenvolvimento do protocolo de mesmo nome (muito utilizado para compartilhamento na web de grandes arquivos, em alguns casos filmes, músicas e outros conteúdos protegidas por direitos autorais) e do software µTorrent.