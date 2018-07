Locadora quer aproveitar o momento de baixa da rival Netflix e recuperar a liderança do mercado

Tropeços da Netflix abriram as portas a concorrentes que querem capturar clientes insatisfeitos com a companhia e em busca de novas opções para locação de vídeos em streaming.

A Blockbuster, no passado a cadeia dominante de locadoras de vídeo, que pediu concordata devido à concorrência da Netflix, quer recuperar sua liderança. Agora subsidiária da Dish Network, a Blockbuster anuncia nesta sexta-feira seu ingresso no mercado de vídeos em streaming

Isso a posicionaria melhor para concorrer com a Netflix, que está enfrentando reações adversas dos consumidores ao aumento de seus preços de locação de DVDs e pressão dos estúdios de Hollywood por pagamentos mais generosos pelo conteúdo.

As ações da empresa, até recentemente muito prestigiada em Wall Street, caíram 50% em dois meses, e seu presidente-executivo, Reed Hastings, pediu desculpas por não ter explicado devidamente as decisões da empresa, que tenta reconquistar os clientes perdidos.

“É o momento certo para a Blockbuster”, disse Todd Mitchell, analista da Brean Murray, que recomenda aquisição de ações da Dish. “A empresa agora conta com os recursos da Dish Network e uma boa distribuição.”

A Blockbuster quer atrair os clientes insatisfeitos com a Netflix por meio de uma oferta de teste gratuito, e vem anunciando que recebe muitos lançamentos de filmes até 28 dias antes da Netflix ou do serviço Redbox, da Coinstar, outro concorrente que poderia se beneficiar com os problemas da Netflix.

A empresa causou ira entre seus clientes ao impor aumentos de preços de até 60 por cento para alguns assinantes de locação em DVD, e por separar em sites diferentes seus serviços de locação de DVDs e de vídeo em streaming.

Na semana passada, a Netflix reduziu sua projeção de assinantes em 1 milhão e anunciou que antecipa ter 24 milhões de assinantes no final do terceiro trimestre. A última vez que a companhia sofreu uma redução em sua base de assinantes foi no segundo trimestre de 2007, quando a Blockbuster estava promovendo agressivamente um pacote de locação de DVDs.

