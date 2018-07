Cuba aparentemente parou de bloquear o acesso a partir da ilha ao site da conhecida blogueira Yoani Sánchez e a outras páginas críticas do governo comunista.

O acesso ao blog mundialmente conhecido Generación Y estava bloqueado desde 2008 para os usuários domésticos na ilha.

A blogueira Yoani Sánchez. FOTO: Enrique De La Osa/REUTERS – 09/11/2009

“Na longa escuridão da censura foi aberto um pequeno buraco. Meu blog Generación Y veio à tona novamente”, disse Sanchez em uma mensagem no Twitter na madrugada desta terça-feira, 8.

“A grande pergunta agora é ‘quanto tempo vai durar? Voltarão a me colocar em um boicote digital?’”, acrescentou a blogueira em outro texto.

Outros blogs hospedados no site Voces Cubanas, uma plataforma administrada por Sánchez, também estavam acessíveis nesta terça para os usuários cubanos.

As razões do fim do bloqueio não estavam imediatamente claras.

Funcionários do governo cubano não estavam disponíveis para comentar sobre a aparente mudança na política sobre a internet. Sánchez é muito conhecida fora de Cuba. Seu blog é traduzido em mais de 15 idiomas e sua conta no Twitter superou nesta semana os 100 mil seguidores.

Cuba considera Sánchez e outros blogueiros críticos do governo como “cibermercenários” a serviço dos Estados Unidos e de outros inimigos.

De acordo com um vídeo publicado na semana passada na internet, as autoridades cubanas temem que os Estados Unidos estejam promovendo o uso de redes sociais como o Facebook e o Twitter para incitar uma insurreição.

O vídeo, aparentemente uma conferência para representantes do Ministério do Interior, afirma que a internet é o novo campo de batalha entre Cuba e os Estados Unidos.

/ REUTERS

