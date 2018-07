O Blog do Lula (ops, Blog do Planalto) foi anunciado nesta quinta-feira no Fisl. Em um painel sobre “O Planalto e as mídias sociais”, o governo afirmou que o blog deve estrear até o final de julho. Também estão na agenda a inauguração de contas no Twitter, no YouTube e até no Orkut. Só que este último deve ficar mais para o futuro.

Segundo Nelson Breve, coordenador do projeto no governo,a ideia é abrir um espaço de comunicação com os mais jovens. “Percebemos que há muitas pessoas que se informam só pela internet, em blogs. Queremos chegar diretamente a esse público. O presidente aprovou a ideia”, diz. Ele, entretanto, só não sabe ainda como será a dinâmica do blog. “Estamos aprendendo, não sabemos o que e como será publicado ainda. Vamos contar o dia-a-dia do Planalto, mas não sabemos em que formato. Vamos experimentando.”

Inicialmente, o blog não permitirá comentários. Cinco pessoas irão tocar o site, entre jornalistas, redatores e webdesigners. “Não temos equipe para responder comentários no blog nem no Twitter. E também não sabemos qual será o público leitor, se iremos atingir mesmo os jovens ou só jornalistas”, diz Breve. Segundo ele, todo o projeto do blog está sendo feito nos moldes do que o presidente dos EUA Barack Obama também está fazendo. “Mesmo sem campo de comentários no blog, podemos acompanhar comentários em textos publicados em outros blogs ou mesmo no Twitter.”

O layout do blog também não foi definido ainda. No Fisl, foi mostrada uma das opções possíveis, com um fundo verde e o símbolo do Planalto no alto. Mesmo assim, os responsáveis pelo projeto não quiserem ceder uma imagem de divulgação para a imprensa. As fotos que você vê neste post foram tiradas à partir do telão com uma câmera fotográfica. Segundo Breve, no final de julho, serão apresentadas três possíveis opções. O público irá escolher a que fica por votação no site.