Plataforma de blogs é o próximo produto a ser integrado ao Plus; mudança começa pelos perfis

O Google está aos poucos estendendo as ferramentas do Plus, sua rede social, a todos os seus produtos. Primeiro foi o Reader; agora é o Blogger.

A empresa anunciou que a popular plataforma de criação de blogs será integrada ao G+ em breve. O começo da integração é simples: os perfis no Blogger serão substituídos pelo perfil dentro do G+.

Para o Google, o Plus é “mais do que uma rede social”. Seria, na verdade, “o plano do Google para levar informação social para tudo o que é feito na web, de compras à buscas, e-mails e além”, disseram funcionários do Google ao VentureBeat.

Não há detalhes sobre a integração das duas ferramentas – o que dá para esperar é que o Blogger ganhe as ferramentas sociais do G+, como compartilhar conteúdo em círculos e marcar o que é relevante com um “+1″.

Assim que o Google lançou o G+, surgiram rumores que tanto o Blogger quanto o Picasa migrariam para a nova rede social. Seria o óbvio: o G+ reúne características para substituir as duas plataformas, tanto para fazer e compartilhar posts quanto para montar galerias de fotos.

A empresa também planeja lançar o Google Music, serviço de streaming de músicas, totalmente atrelado ao Plus. O lançamento deve ocorrer em duas semanas.