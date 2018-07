MeioBit: o blog que virou empresa, com sócios e colaboradores remunerados

O Meio Bit, um dos mais tradicionais sites de tecnologia do País, começou 5 anos atrás como hobby do médico Leonardo Faoro, “apaixonado por tecnologia” segundo sua própria descrição no site. Desde então, o que começou como um blog de pouco tráfego foi crescendo em visitas, dividiu-se em canais fixos – Games, Mobile, Fotografia – e se tornou uma empresa. “Os lucros gerados pelo Meio Bit pagam os colaboradores do site”, explica um dos sócios, o empresário Nick Ellis. De acordo com ele, a nova organização do site foi uma demanda do próprio crescimento do blog, e ajudou a aumentar os lucros com anúncios e os pageviews.

O designer Théo Lobo, de 21 anos, responsável pelo site Ato ou Efeito, criou em 2005 o embrião do portal quanto começou a escrever um blog de “opinião e humor”, segundo ele. “Depois, em 2006, chamei três colegas pra escrever comigo. Até tinha um site em mente, mas não tinha referência nenhuma – só acompanhava blogs”, disse.

O atual Ato Ou Efeito: um blog se transformou em três portais

Depois de desistir da ideia por causa do desânimo dos companheiros, e começar com um site chamado “Agorafobia”, que era atualizado somente duas vezes por mês, Théo conseguiu uma equipe fixa para fazer o Ato ou Efeito vingar. “Em pouco tempo, a equipe cresceu – tanto que no final de 2008, éramos mais ou menos 30″, conta. O designer não paga nada a nenhum de seus atuais 11 colaboradores. “Eles gostam de escrever, querem como retorno a diversão e o espaço que têm. E além disso, tudo que eu ganho com o site acaba pagando a hospedagem dele”, diz Théo.

O Ato ou Efeito hoje tem 21 seções fixas, com textos humorísticos sobre comportamento, sexo, internet e outros temas, e recentemente acabou desmembrado em outros dois sites: o Bacon Frito, só com textos sobre entretenimento, e o Sake com Sal, sobre cultura japonesa. O objetivo de Théo, agora, é conseguir patrocínio publicitário para o portal, que tem mais de 600 mil hits por mês.

Aparentemente, a possibilidade de ganhar dinheiro é o que incentiva os autores de blogs a fazerem o projeto crescer, contratrem mais autores e a transformarem o projeto num portal de conteúdo.