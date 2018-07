Jornalistas, escritores, blogueiros: deem adeus àqueles dias em que as folhas de papel vão sendo amassadas, uma atrás da outra, e nenhum texto parece vingar (nenhum de nós usa mais folhas de papel para escrever na maioria do tempo, mas serve como imagem mental). O Write Or Die é a ferramenta digital definitiva para motivar os escribas em dias em que as ideias não dão liga de jeito nenhum.

Você define o rigor com que quer quer o software dê broncas, quantidade de palavras que tem que escrever e prazo. Daí, mãos à obra. Se você vacila e o Write Or Die precisa chamar sua atenção, ele pisca, muda de cor e fica vermelho berrante e até apaga suas palavras se você não estiver sendo rápido o suficiente.

Tem uma versão para desktop, também, assim você não se distrai com as tentações da internet, mas ela é paga.