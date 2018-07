Get back to where you once belonged

Quando soube do processo da EMI, o fundador da BlueBeat Hank Risan usou um argumento inacreditavelmente ruim: as músicas dos Beatles que seu site disponibilizava foram “recriadas digitalmente”, o que as faria similares às versões de bandas cover. Ou seja, não passariam pelo crivo da lei de copyright.

Os sons teriam sido refeitos por um processo que Risan chamou de “simulação psicoacústica”, que as deixaram muito parecidas com – adivinhe – as canções originais. Aquela voz poderia soar muito parecida com a do Paul McCartney e poderia até mesmo ser dele. Mas como foi manipulada digitalmente, diz Risan, constituia uma nova autoria.

A EMI não engoliu a história e segue com o processo na Justiça. E o catálogo dos Beatles, sem versão digital oficial.

