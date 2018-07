Proprietário resolveu abrir casa inspirada no “conceito” da rede social: “compartilhar coisas com os amigos”

Fachada da boate Facebook em Epitaciolândia, Acre (FOTO: Reprodução)

SÃO PAULO – Em breve, Facebook deixa de ser apenas o nome de uma rede social para virar também um lugar físico para se socializar. É que na cidade de Epitaciolândia, Acre, fronteira com a Bolívia, está prestes a ser inaugurada uma boate que homenageia o site de Mark Zuckerberg.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O proprietário e autor da ideia é David Camacho, de 30 anos, filho de pai boliviano e mãe brasileira. Segundo contou ao jornal inglês The Guardian, “o conceito do Facebook é compartilhar coisas com os amigos. Então quisemos abrir uma casa com esse conceito”.

O Guardian procurou representantes do Facebook, mas estes não quiseram comentar o assunto, se limitando a perguntar: “Fica mesmo na Amazônia?”