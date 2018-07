Quantas estradas um homem deve percorrer antes que você possa chamá-lo de homem? Pergunte ao aparelho de GPS. Imagine seu susto ao ouvir que a voz que sai do aparelho é a de ninguém menos que a de Bob Dylan? “Vire à esquerda na próxima rua. Não, à direita. Quer saber? Segue reto!”, brincou o músico em seu programa de domingo na Radio 6 da BBC inglesa. O cantor e compositor comentou que está sendo procurado por empresas de aparelhos de localização para carros que querem incluir celebridades como vozes-guia deste tipo de acessório (o humorista John Cleese, do grupo Monty Python, é um dos famosos que já aceitaram este frila, informa a mesma BBC). Dylan ironizou o convite e, enigmático como sempre, não deu a entender se ele faria ou não. Mas continuou brincando: “Eu provavelmente não devo fazer isso, porque onde quer que eu vá, sempre acabo no mesmo lugar – na Avenida Solidão. Felizmente, não estou sozinho. Ray Charles está lá me esperando”. Dá para ouvir trechos do programa no próprio site da BBC.