O desenho animado Bob Esponja tem boas notícias para seus seguidores norte-americanos no Facebook.

O popular personagem da Nickelodeon transmitirá nesta quinta-feira, 27, um episódio inédito de 15 minutos pela popular rede social, para os seguidores do perfil do programa de TV no Facebook.

A Nickelodeon informou nesta quarta, 26, que o Bob Esponja tem mais de 16 milhões de “amigos” no Facebook.

Os seguidores do desenho animado no Facebook receberão instruções para assistir ao episódio, com o título “Trenchbillies” e contará também com a participação da atriz Amy Sedaris. A transmissão será realizada na sexta-feira às 22 horas (horário de Brasília). Segundo a página do Facebook, o evento é “apenas para os Estados Unidos”.

O episódio faz parte de um programa especial do Bob Esponja que vai ao ar neste domingo nos Estados Unidos.

/ ASSOCIATED PRESS